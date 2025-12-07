Milan col Torino torna la coppia Pulisic-Leao | la migliore per incisività in Serie A
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola dedica un articolo al ritorno dal primo minuto del duo formato da Christian Pulisic e Rafa Leao. In Italia nessuno meglio della coppia d'oro del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Juventus 0-0 AC Milan: Quali sono stati i principali punti di discussione mentre le icone italiane si accontentano di un punto a testa a Torino?
Classifica Serie A 2025/26 LIVE: domenica di 1-0. Dopo Torino, Udinese e Sassuolo, anche il Milan vince di misura
Milan, Allegri fa la conta per Torino: problemi in difesa
Verso Torino-Milan: a sinistra torna Bartesaghi, Estupinan in panchina Vai su X
Milan, c'è il tabù Torino da sfatare: i precedenti in trasferta sono impietosi #milan #SempreMilan #SerieA #TorinoMilan - facebook.com Vai su Facebook
Milan, contro il Toro senza Fofana. Torna Pulisic con Leao - Non ci saranno Gimenez, Atekhame e soprattutto Fofana, ancora alle prese con l'infortunio rimediato contro la Lazio in ... Lo riporta sport.sky.it
Milan, Ricci favorito per sostituire Fofana. E davanti torna Pulisic - Domani sera contro il Torino, nel posticipo della 14^ giornata di Serie A, Massimiliano Allegri dovrà fare sicuramente a meno in mezzo al campo di Youssouf Fofana, che si è fermato ... milannews.it scrive
Torino-Milan, le probabili scelte di Allegri: Ricci può sostituire Fofana, in attacco torna Pulisic - Saranno tre gli assenti nella delicata trasferta del Milan in casa del Torino, in programma lunedì 8 dicembre. Secondo msn.com