Milan che vantaggio è non fare le coppe? Proviamo a calcolarlo

Gazzetta.it | 7 dic 2025

La differenza tra rivali scudetto, con Allegri non qualificato in Champions e fuori dalla Coppa Italia, è enorme: può arrivare a 16 partite. Mauri, ex preparatore di Allegri: "Vi racconto quando, per gestire quattro competizioni, ho cambiato tutto il mio lavoro". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

