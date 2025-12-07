Milan a Torino dubbio Pulisic Allegri Scudetto? Inter e Napoli più attrezzate

CARNAGO - "Bisogna essere pronti a fare una partita solida. Ci sono dei numeri che cercheremo di invertire: negli ultimi 12 anni il Milan a Torino ha vinto solo una volta, nel 2021, 7-0, il Milan ha perso tre volte negli ultimi tre anni. Servirà grande umiltà. Il Torino ha valori tecnici importanti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Milan a Torino, dubbio Pulisic. Allegri "Scudetto? Inter e Napoli più attrezzate"

