Milan a Torino aggressivo con la garanzia Pulisic | lo statunitense tornerà titolare
Christian Pulisic, attaccante statunitense classe 1998 rientrato nel finale dell'ultima partita di Coppa Italia contro la Lazio dal recente affaticamento muscolare, di nuovo dal 1' in Torino-Milan di domani sera al 'Grande Torino'. Il punto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
