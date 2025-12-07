Almeno 18 migranti che tentavano di attraversare il Mar Mediterraneo a bordo di un gommone sono morti quando questo si è capovolto a sud dell’isola di Creta. La barca semiaffondata è stata localizzata sabato da una nave mercantile turca di passaggio, hanno detto le autorità. Due sopravvissuti sono stati salvati ed era in corso un’operazione di salvataggio per ritrovarne altri. La Grecia è un importante punto di ingresso nell’Unione Europea per le persone che fuggono dai conflitti e dalla povertà in Medio Oriente, Africa e Asia e gli incidenti mortali sono un evento comune. Il breve ma pericoloso viaggio dalla costa turca alle vicine isole greche su gommoni o piccole imbarcazioni, spesso in cattive condizioni, era la strada principale fino a quando l’aumento delle pattuglie e i presunti respingimenti non hanno ridotto i tentativi di attraversamento. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Migranti, naufraga gommone a sud dell'isola di Creta: almeno 18 morti