Mi sono innamorato di Pietro | la confessione di Roberto Benigni alla vigilia del nuovo programma su Rai 1

Ilfattoquotidiano.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Mi sono innamorato di Pietro”. È una confessione a cuore aperto quella che Roberto Benigni fa alla vigilia di uno degli eventi televisivi più attesi dell’anno: Pietro – Un uomo nel vento, che Rai 1 trasmetterà in una prima mondiale mercoledì 10 dicembre (una produzione di Stand by me e Vatican Media, distribuita da Fremantle). Un evento unico, un monologo inaspettato del quale il Corriere della Sera anticipa alcuni dei passaggi chiave, che rivelano un Benigni profondo comunicatore, capace di far sorridere anche parlando di spiritualità. Il risultato? Un ritratto vivo del pescatore di Galilea a cui Cristo affidò la Chiesa, messo in scena in luoghi unici, ossia la necropoli e i giardini del Vaticano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

mi sono innamorato di pietro la confessione di roberto benigni alla vigilia del nuovo programma su rai 1

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi sono innamorato di Pietro”: la confessione di Roberto Benigni alla vigilia del nuovo programma su Rai 1

Altre letture consigliate

Jesse Williams è il protagonista di Hotel Costiera: «Sono innamorato dell'Italia. Ciò che mi porterò dietro è l'importanza che si dà alla famiglia»

Milan, Nesta sull’attacco: “Sono innamorato di Leao. Pulisic fortissimo. Su Gimenez dico…”

Maresca: "Sono innamorato del Barça di Guardiola. Chelsea e Psg vincono con i giovani, in Italia..."

sono innamorato pietro confessioneRoberto Benigni racconta san Pietro: «Mi sono innamorato» - Presentato ieri a Roma lo speciale sul Principe degli apostoli che andrà in onda su Rai 1 il prossimo 10 dicembre ... Lo riporta msn.com

sono innamorato pietro confessioneBenigni torna in tv: 'Mi sono innamorato di Pietro, un uomo come noi' - Papa Leone ne vede alcuni estratti: "Che bello, parla d'amore". Riporta ansa.it

sono innamorato pietro confessioneSerata evento con Roberto Benigni: “Mi sono innamorato di Pietro perché è proprio come noi” - Un uomo nel vento”, storia dell’apostolo con la voce dell’attore e regista che dice: “A lui è stato affidato il compito più grande mai dato a un essere uma ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sono Innamorato Pietro Confessione