Il pareggio per 3-3 sul campo del Leeds non ha solo frenato ancora una volta la stagione del Liverpool: ha fatto deflagrare il caso Mohamed Salah. Il 33enne egiziano è rimasto in panchina per la terza partita consecutiva, una scelta che ha acceso interrogativi sul suo futuro ad Anfield, già segnato da un avvio di campionato difficile per i campioni d’Inghilterra, reduci da sei sconfitte nelle prime quindici giornate e scivolati all’ottavo posto. Il Liverpool è il prossimo avversario dell’ Inter in Champions League (appuntamento martedì a San Siro, ore 20.45): i nerazzurri dovranno essere bravi a sfruttare la crisi dei Reds e del loro giocatore simbolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Mi sento come se il Liverpool mi avesse gettato sotto il bus. Con Slot non c'è rapporto": il durissimo sfogo di Salah