Mi sento come se il Liverpool mi avesse gettato sotto il bus Con Slot non c’è rapporto | il durissimo sfogo di Salah
Il pareggio per 3-3 sul campo del Leeds non ha solo frenato ancora una volta la stagione del Liverpool: ha fatto deflagrare il caso Mohamed Salah. Il 33enne egiziano è rimasto in panchina per la terza partita consecutiva, una scelta che ha acceso interrogativi sul suo futuro ad Anfield, già segnato da un avvio di campionato difficile per i campioni d’Inghilterra, reduci da sei sconfitte nelle prime quindici giornate e scivolati all’ottavo posto. Il Liverpool è il prossimo avversario dell’ Inter in Champions League (appuntamento martedì a San Siro, ore 20.45): i nerazzurri dovranno essere bravi a sfruttare la crisi dei Reds e del loro giocatore simbolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Liverpool, Salah esplode contro Slot: “Promesse non mantenute, mi sento scaricato”
Scoppia la grana Salah in casa Liverpool. ?Salah: "Sono molto deluso. Ho fatto così tanto per questo club. Soprattutto la scorsa stagione. Mi sento come se il club mi avesse abbandonato. Per come la vedo io, sembra che vogliano scaricarmi, facendomi pas - facebook.com Vai su Facebook
Salah shock a tre giorni dall'Inter: "Mi sento abbandonato dal club. Qualcuno non mi vuole al Liverpool" Vai su X
Liverpool, Salah esplode contro Slot: “Promesse non mantenute, mi sento scaricato” - Il club campione d’Inghilterra in carica sta vivendo un avvio di stagione complicato, con 6 sconfitte nelle ... Segnala msn.com
Polveriera Liverpool, Salah sbotta: “Mi vogliono scaricare e darmi la colpa! E con Slot ormai…” - Così Mohamed Salah, attaccante del Liverpool, ai microfoni dei giornalisti al termine del match pareggiato dai Reds sul campo del Leeds ... Lo riporta msn.com