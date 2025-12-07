Meteo | L’inverno si veste d’autunno Anomalo anticiclone in arrivo sull’Italia

“Un robusto anticiclone si appresta a invadere tutta l'area mediterranea, caratterizzando l'intera seconda settimana di dicembre. Già dall'Immacolata e per buona parte della prossima settimana ci attende così tempo stabile sull’Italia, anche se con cieli non sempre sereni e soleggiati” – lo. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Meteo: l’Autunno si veste di primavera con l’Alta Pressione Africana - Dopo il passaggio del ciclone depressionario che nel weekend ha colpito soprattutto il Sud Italia con forti temporali, piogge intense e anche qualche danno, la situazione meteorologica è destinata a ... Lo riporta msn.com