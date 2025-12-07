Messina in lutto per Francesco Cavallaro scomparso a 57 anni | il rugby e l’editoria perdono un riferimento

Messina perde una delle sue figure più sincere e appassionate. Francesco Cavallaro è scomparso improvvisamente venerdì scorso, a soli 57 anni, lasciando un vuoto profondo nel mondo sportivo e in quello dell’editoria cittadina. Figlio di Peppino Cavallaro, punto di riferimento per decenni nel. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

