Messico due morti e sette feriti in un' esplosione a Michoacan
In Messico un’esplosione fuori da una stazione di polizia locale nello stato messicano occidentale di Michoacan sabato ha ucciso almeno due persone e ne ha ferite sette. Lo hanno detto funzionari della sicurezza locale e federale. L’esplosione è avvenuta mentre il governo federale ha intensificato le attività di sicurezza nello stato, inviando ulteriori truppe dopo due recenti omicidi di alto profilo. Hector Zepeda, comandante della polizia della comunità di Coahayana, ha detto sabato che l’esplosione ha ucciso due dei suoi agenti di polizia e che tra i feriti ci sono dei civili. Ha detto che alcune delle vittime sono state trovate lontano dal luogo dell’esplosione, che ha danneggiato anche gli edifici vicini. 🔗 Leggi su Lapresse.it
