Messico due morti e sette feriti in un' esplosione a Michoacan

Lapresse.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Messico un’esplosione fuori da una stazione di polizia locale nello stato messicano occidentale di Michoacan sabato ha ucciso almeno due persone e ne ha ferite sette. Lo hanno detto funzionari della sicurezza locale e federale. L’esplosione è avvenuta mentre il governo federale ha intensificato le attività di sicurezza nello stato, inviando ulteriori truppe dopo due recenti omicidi di alto profilo. Hector Zepeda, comandante della polizia della comunità di Coahayana, ha detto sabato che l’esplosione ha ucciso due dei suoi agenti di polizia e che tra i feriti ci sono dei civili. Ha detto che alcune delle vittime sono state trovate lontano dal luogo dell’esplosione, che ha danneggiato anche gli edifici vicini. 🔗 Leggi su Lapresse.it

messico due morti e sette feriti in un esplosione a michoacan

© Lapresse.it - Messico, due morti e sette feriti in un'esplosione a Michoacan

Altre letture consigliate

Messico, forti piogge e inondazioni: almeno 28 morti e decine di dispersi

Scheletri in festa a Città del Messico: al via le celebrazioni del Giorno dei Morti

Città del Messico, la sfilata degli scheletri apre i festeggiamenti del Giorno dei Morti

messico due morti setteMessico, due morti e sette feriti in un'esplosione a Michoacan - (LaPresse) Un'esplosione fuori da una stazione di polizia locale nello stato messicano occidentale di Michoacan sabato ha ucciso almeno due persone ... Da stream24.ilsole24ore.com

messico due morti setteRaid in un bar del Messico, almeno sette morti - Almeno sette persone sono state uccise e altre cinque gravemente ferite sabato sera dopo ... Scrive msn.com

Messico, sindaco ucciso durante i festeggiamenti del Giorno dei Morti - Durante i festeggiamenti del Giorno dei Morti, a Uruapan nello Stato messicano di Michoacán, il sindaco Carlos Alberto Manzo Rodríguez è stato assassinato in piazza, davanti a decine di persone. Si legge su tgcom24.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Messico Due Morti Sette