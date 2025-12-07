Messi senza fine! Due assist clamorosi in finale | guarda gli highlights

Messi non delude in finale di Mls contro il Vancouver: doppio assist per il fuoriclasse argentino, che dà così il suo contributo alla vittoria per 3-1 che consegna all'Inter Miami il titolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Messi senza fine! Due assist clamorosi in finale: guarda gli highlights

Messi et Miami en grande finale de la MLS

Messi show in MLS: rientra dall'infortunio e segna dopo solo due minuti - Il campione argentino è tornato in campo dopo l'infortunio muscolare che lo aveva costretto a saltare le due ...