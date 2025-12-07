Mercato straordinario Si parte stamani
Primo appuntamento stamani con “Fortemente Natale”, il mercato speciale organizzato dalla Cna Lucca per il settimo anno consecutivo. In piazza Marconi saranno presenti per quattro domeniche consecutive dalle 8 lale 14 (anche il 14,21,28 dicembre) oltre un centinaio di banchi, dove non mancheranno prodotti con prevalenza di tema natalizio. Gli ambulanti saranno prevalentemente quelli del mercato del mercoledì mattina e saranno disposti nella rotonda senza limitazioni di traffico nelle vie limitrofe. "La risposta che abbiamo avuto dagli operatori del settore – sostengono Cristina Lorenzini e Sabrina Frediani della Cna Lucca – è stata, come gli altri anni, più che positiva e ci aspettiamo che il mercato venga apprezzato da tutta la città, dai turisti e dai visitatori, un’occasione per stare insieme e trovare regali per la famiglia e gli amici". 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
MERCATO STRAORDINARIO Oltre al normale mercato di ogni sabato, accogliendo la richiesta pervenuta il Comune di Azzate ha autorizzato che per la mattina di mercoledì 24 dicembre nell’area della Pesa si tenga un mercato straordinario. Per consentire gl - facebook.com Vai su Facebook
Mercato straordinario. Si parte stamani - Primo appuntamento stamani con “Fortemente Natale”, il mercato speciale organizzato dalla Cna Lucca per il settimo anno consecutivo. Lo riporta lanazione.it
Domenica mercato straordinario - Domenica torna il mercato straordinario con banchi da viale Mazzoni a via Pio Battistini. Secondo ilrestodelcarlino.it