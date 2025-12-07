Mercato straordinario Si parte stamani

Primo appuntamento stamani con “Fortemente Natale”, il mercato speciale organizzato dalla Cna Lucca per il settimo anno consecutivo. In piazza Marconi saranno presenti per quattro domeniche consecutive dalle 8 lale 14 (anche il 14,21,28 dicembre) oltre un centinaio di banchi, dove non mancheranno prodotti con prevalenza di tema natalizio. Gli ambulanti saranno prevalentemente quelli del mercato del mercoledì mattina e saranno disposti nella rotonda senza limitazioni di traffico nelle vie limitrofe. "La risposta che abbiamo avuto dagli operatori del settore – sostengono Cristina Lorenzini e Sabrina Frediani della Cna Lucca – è stata, come gli altri anni, più che positiva e ci aspettiamo che il mercato venga apprezzato da tutta la città, dai turisti e dai visitatori, un’occasione per stare insieme e trovare regali per la famiglia e gli amici". 🔗 Leggi su Lanazione.it

