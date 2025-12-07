Mercato nel mirino il talento Licina Guidi svela | Preferisce il Milan Il Bayern apre

Pianetamilan.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato Milan, i rossoneri sarebbero molto interessati al classe 2007 del Bayern Monaco Adin Licina. Le novità da Marco Guidi giornalista de 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Mercato, nel mirino il talento Licina. Guidi svela: “Preferisce il Milan. Il Bayern apre”

