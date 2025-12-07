Mercato nel mirino il talento Licina Guidi svela | Preferisce il Milan Il Bayern apre
Calciomercato Milan, i rossoneri sarebbero molto interessati al classe 2007 del Bayern Monaco Adin Licina. Le novità da Marco Guidi giornalista de 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Argomenti simili trattati di recente
Valditara contro il caro scuola: defiscalizzazione in arrivo per contrastare spese record fino a 1.250 euro. L’Antitrust mette nel mirino il mercato dei libri scolastici
Mercato Juventus, occhi puntati in Premier League: nel mirino c’è quel big che può svincolarsi la prossima estate! Il nome individuato
Mercato Juve, caccia al nuovo mediano: i bianconeri pescano direttamente dalla Saudi Pro League! Il nome nel mirino per gennaio
Secondo indiscrezioni di mercato che arrivano dalla Turchia il #Napoli avrebbe messo nel mirino il calciatore brasiliano. - facebook.com Vai su Facebook
TUTTOSPORT - Napoli-Juventus, è sfida anche per gli obiettivi di mercato, i nomi nel mirino ift.tt/Ce1SDbH Vai su X
Calciomercato Milan, i rossoneri sul nuovo Yildiz: gioca in Germania. Ecco di chi si tratta - Calciomercato Milan | Il Milan ha messo nel mirino il "nuovo" Kenan Yildiz. Secondo news-sports.it
Bayern, il gioiellino Licina può uscire. Milan e Juve in corsa, ma occhio al Portogallo: i dettagli - Adin Licina, talento classe 2007 del Bayern Monaco, può uscire: occhi di alcuni club di Serie A, ma attenzione al Portogallo ... Segnala gianlucadimarzio.com
Calciomercato Milan, Tare prosegue con la ‘linea verde’: nel mirino del ds rossonero uno dei migliori talenti presenti nel Bayern Monaco. Le ultimissime - Licina è l’ultimo nome finito nel mirino dei rossoneri Il calciomercato del Milan continua a confermarsi come uno dei ... Segnala calcionews24.com