Mercato Juventus Sergio Ramos è svincolato | ecco cos’ha detto sul suo futuro dopo l’ultima partita con il Monterrey I club interessati – FOTO

Mercato Juventus, Ramos è free agent dopo l’addio al Monterrey. La leggenda spagnola nel mirino di Juve e Milan: nessuna trattativa in corso. Sergio Ramos ha posto fine alla sua esperienza al Rayados Monterrey. Il difensore centrale spagnolo classe 1986 ha confermato l’addio al club messicano dopo l’eliminazione subita nel campionato Apertura per mano del Toluca. Il calciatore è ora disponibile sul mercato come parametro zero. Subito dopo la partita, il centrale ex Real Madrid e PSG ha rilasciato una dichiarazione che ha fugato ogni dubbio sul suo futuro. L’addio è stato formalizzato anche da un commosso post pubblicato dal Monterrey sul suo account ufficiale Instagram, nel quale il club ha ringraziato il difensore, pur manifestando il rammarico per l’obiettivo mancato di raggiungere la finale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juventus, Sergio Ramos è svincolato: ecco cos’ha detto sul suo futuro dopo l’ultima partita con il Monterrey. I club interessati – FOTO

