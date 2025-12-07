Mercato Inter Romano su Sergio Ramos | Posso dire questa cosa 

Internews24.com | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Mercato Inter, l’esperto Fabrizio Romano parla di Sergio Ramos, che ha appena lasciato il Monterrey. Ecco che cosa ha detto sul suo futuro. Il difensore spagnolo Sergio Ramos, ex leggenda del Real Madrid, è attualmente libero a parametro zero dopo la sua recente separazione dal club messicano del Monterrey. La situazione del veterano centrale sta attirando l’attenzione di diversi club europei, tra cui i nerazzurri. LE ULTIME SUL MERCATO INTERISTA L’esperto di mercato Fabrizio Romano ha fornito un aggiornamento sul suo profilo X (precedentemente Twitter) riguardo al futuro del difensore. 🔗 Leggi su Internews24.com

mercato inter romano su sergio ramos posso dire questa cosa160

© Internews24.com - Mercato Inter, Romano su Sergio Ramos: «Posso dire questa cosa» 

News recenti che potrebbero piacerti

Allenatore e mercato: tutti gli errori dell'Inter. Napoli e Juventus: doppio show

Mercato Inter, non si sblocca la situazione Atalanta Lookman: il nigeriano si allena da solo, Juric commenta

Agresti duro: «Allenatore e mercato, ecco tutti gli errori dell’Inter. La sensazione è che…»

mercato inter romano sergioSergio Ramos Serie A, il difensore si mette sul mercato e apre ad un futuro in Italia. La rivelazione di Fabrizio Romano: ecco cosa può succedere! - Sergio Ramos Serie A, il difensore si mette sul mercato e apre ad un futuro in Italia. Secondo calcionews24.com

mercato inter romano sergioCalciomercato Inter, Fabrizio Romano: “Sergio Ramos vuole lasciare il Monterrey, e i nerazzurri ora…” - it, l'Inter è alla ricerca di un difensore centrale per gennaio, un giocatore che ... Come scrive news-sports.it

mercato inter romano sergioSergio Ramos Milan: il difensore lascia il Monterrey e sogna la Serie A. Retroscena Inter, ma ora spunta la proposta al Diavolo per gennaio - Retroscena Inter, ma ora spunta la proposta al Diavolo per gennaio Il futuro di Sergio Ramos è tornato prepotentemente al centr ... milannews24.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Mercato Inter Romano Sergio