Mercato Inter parla Muharemovic | Felice per il gol Inter? Vi dico questo 

Inter News 24 Mercato Inter, Muharemovic felice per il primo gol in Serie A dopo Sassuolo Fiorentina. Poi parla del mercato e dell’interesse dell’Inter. Il difensore del Sassuolo Tarik Muharemovic, un talento che nei mesi scorsi è stato accostato all’ Inter, ha risposto alle domande sul presunto interesse dei nerazzurri al termine della conferenza stampa successiva alla vittoria della sua squadra contro la Fiorentina. Il giovane difensore centrale bosniaco ha commentato le voci che lo vorrebbero nel mirino del club di viale della Liberazione. L’attenzione mediatica sulle sue prestazioni, culminata con l’ottima prova contro i viola, ha inevitabilmente riacceso i rumors di mercato che riguardano l’ Inter, sempre attenta a monitorare i profili difensivi più promettenti della Serie A. 🔗 Leggi su Internews24.com

