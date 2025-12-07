Mercatino di Natale a Sant' Agostino
Il mercatino di beneficenza del centro Santa Luisa chiude l'8 dicembre e prosegue nella parrocchia di Sant'Agostino, in via dei Crociferi a Chieti. L'appuntamento è fino al 22 dicembre con lavori artigianali e tante idee regalo. L'allestimento è a cura dei gruppi parrocchiali. Il ricavato sarà. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Mercatino del venerdì, appuntamenti straordinari in vista del Natale: le date di novembre e dicembre 2025
Livorno, mercatino di Natale in via Ricasoli: bancarelle in strada dal 6 al 24 dicembre
Natale, mercatino a rischio in via Ricasoli: ipotesi casine di legno in piazza Grande
#VENEZIA • Il Mercatino Solidale dove il #Natale diventa gesto concreto! Oggi alla Sala San Leonardo, dove associazioni e volontari hanno allestito il Mercatino Natalizio Solidale, con creazioni artigianali, sorrisi, impegno e generosità. Aperto fino alle 18, pas Vai su X
#VENEZIA • Il Mercatino Solidale dove il #Natale diventa gesto concreto Oggi sono passato a salutare i tanti volontari presenti al Mercatino Natalizio Solidale 2025, ospitato nella Sala San Leonardo. Un’occasione speciale per incontrare associazioni - facebook.com Vai su Facebook
Mercatini di Natale a Sant’Agostino - Hanno preso il via, stamani, in piazza Sant’Agostino, ad Arezzo, i mercatini di Natale degli operatori non professionisti. Secondo teletruria.it
Natale, il giorno di Sant’Agostino. Apre lo Street food del contadino. Bufera di palloncini per i bambini - Il nuovo spazio coperto Coldiretti sul sagrato: vendita, assaggi e degustazioni di prodotti tipici. Riporta lanazione.it
In Italia c’è uno dei mercatini di Natale migliori d’Europa: qual è e quanto costa - Sapete che in Italia c'è uno dei migliori mercatini di Natale d'Europa? Si legge su fanpage.it