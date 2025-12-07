Mercatino di Natale a Sant' Agostino

Il mercatino di beneficenza del centro Santa Luisa chiude l'8 dicembre e prosegue nella parrocchia di Sant'Agostino, in via dei Crociferi a Chieti. L'appuntamento è fino al 22 dicembre con lavori artigianali e tante idee regalo. L'allestimento è a cura dei gruppi parrocchiali. Il ricavato sarà. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

