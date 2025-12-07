Mercatini banda e idee regalo Aria di Natale in centro storico

Oggi – e nelle due domeniche successive, 14 e 21 dicembre – il centro storico di Castel San Pietro si anima di iniziative pensate per famiglie, bambini e visitatori. Dalle 10 alle 19 via Matteotti ospiterà i Mercatini di Natale, tra artigianato creativo, prodotti tipici, idee regalo, esposizioni artistiche e piccoli laboratori. Alla stessa ora, in via Cavour, prenderà vita il Villaggio di Natale, spazio dedicato ai più piccoli e alle famiglie, con allestimenti speciali e tanta animazione. Nel programma “ Armonie di Natale ”, la musica accompagnerà l’intera giornata in vari punti della città. In Via Matteotti Alta (10–11) esibizione del Corpo Bandistico di Castel San Pietro Terme. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mercatini, banda e idee regalo. Aria di Natale in centro storico

