Mercafir prosegue la transizione verde del mercato
Firenze, 7 dicembre 2025 - Prosegue il percorso di riorganizzazione del ciclo di raccolta dei rifiuti all’interno del Centro Agroalimentare Polivalente gestito da Mercafir. Si concretizzano gli obiettivi fissati nel corso del tavolo permanente di lavoro, istituito con i principali partner istituzionali, cui partecipano anche Plures Alia ed il Comune di Firenze. Questa fase del progetto porta a conclusione l'attuazione di un nuovo modello organizzativo del servizio di raccolta, che prevede l'introduzione di due nuove aree ad uso esclusivo di Mercafir, a cui compete la gestione e la pulizia dell’area esterna alle nuove isole ecologiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
Mercafir, prosegue la transizione verde del mercato - Prosegue il percorso di riorganizzazione del ciclo di raccolta dei rifiuti all’interno del Centro Agroalimentare Polivalente gestito da Mercafir. Come scrive lanazione.it
Mercafir: prosegue la transizione verde del mercato agroalimentare - Prosegue il percorso di riorganizzazione del ciclo di raccolta dei rifiuti all’interno del Centro Agroalimentare Polivalente gestito da Mercafir. Scrive nove.firenze.it