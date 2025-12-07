Mentana mi ha detto | ‘Lei fa le maratone del sesso’ | la denuncia della consigliera del Pd

Una denuncia pubblica, affidata a un post su Facebook. È quanto ha fatto la consigliera comunale del Partito democratico Simonetta D’Amico, che ha reso noto un episodio avvenuto - secondo il suo racconto - la mattina del 7 dicembre al teatro Dal Verme, dopo la consegna degli ambrogini. D’Amico ha. 🔗 Leggi su Milanotoday.it