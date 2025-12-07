Mentana mi ha detto | ‘Lei fa le maratone del sesso' | il post della consigliera Pd di Milano dopo la cerimonia dell’Ambrogino

La denuncia non arriva né in maniera anonima né in via riservata. Ma a farla è una consigliera comunale milanese del Pd con un post su Facebook, pubblico e aperto a tutti. L’accusa è rivolta a Enrico Mentana, protagonista – racconta Simonetta D’Amico, eletta a Palazzo Marino con il Partito Democratico – di una battuta sessista, rivolta nei suoi confronti. “Mi ha lasciata interdetta a dir poco”, ha spiegato la donna, 58 anni, avvocata. L’episodio sarebbe accaduto subito dopo la consegna della più alta benemerenza del Comune di Milano, l’ Ambrogino d’Oro, consegnato domenica mattina al Teatro Dal Verme. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

