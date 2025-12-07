Memorabilia Cocoricò il party simbolo a Bologna Principe Maurice | È il ponte per il cuore
Bologna, 6 dicembre 2025 – Per tutti è il Principe Maurice: volto imbiancato dalla cipria, figura magnetica e inconfondibile del Cocoricò di Riccione. All’anagrafe Maurizio Agosti Montenaro Durazzo, è stato lui a portare il teatro sotto la Piramide, fondendo barocco e techno, pianoforte e bassi elettronici in un linguaggio visionario. E domani, domenica 7 dicembre, approderà anche lui all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno per celebrare i trent’anni di Memorabilia, il party simbolo del Cocco, insieme a tanti volti storici del locale. "Sarà un viaggio in Egitto – annuncia –, un richiamo diretto alle origini della piramide e tanto altro ancora". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
