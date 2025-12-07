Meloni sente Zelensky | Sostegno a Kiev e al negoziato Incontro a Roma
Telefonata tra la premier Giorgia Meloni e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che si incontreranno a Roma nei prossimi giorni. "Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi una conversazione telefonica con il Presidente ucraino Zelensky in vista di una serie di visite di lavoro che quest'ultimo compirà in questi giorni a Londra, Bruxelles e Roma, nell'ambito dei suoi contatti sul processo di pace in Ucraina con i principali leader europei". Così si legge in una nota di Palazzo Chigi. "Nel corso del colloquio", viene precisato, "il Presidente Meloni ha innanzitutto voluto rinnovare la solidarietà italiana a seguito di una nuova serie di attacchi indiscriminati russi contro obiettivi civili ucraini e ha annunciato al Presidente Zelensky l'invio di forniture di emergenza a sostegno delle infrastrutture energetiche e della popolazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it
