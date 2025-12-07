Meloni sente Zelensky | Sarà a Roma tra pochi giorni Trump jr spaventa Kiev | Pace in Ucraina? Mio padre è pronto a tirarsi indietro
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto oggi, domenica 7 dicembre, una conversazione telefonica con il presidente ucraino Volodymr Zelensky «in vista di una serie di visite di lavoro che quest’ultimo compirà in questi giorni a Londra, Bruxelles e Roma, nell’ambito dei suoi contatti sul processo di pace in Ucraina con i principali leader europei». Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi. Secondo quanto riportato dal Messaggero, il leader di Kiev potrebbe arrivare in Italia già martedì 9 dicembre. Nel corso del colloquio, la presidente Meloni ha voluto rinnovare la solidarietà italiana a seguito di una nuova serie di attacchi indiscriminati russi contro obiettivi civili ucraini e ha annunciato al presidente ucraino l’invio di forniture di emergenza a sostegno delle infrastrutture energetiche e della popolazione. 🔗 Leggi su Open.online
