Meloni sente Zelensky | il leader di Kiev nei prossimi giorni volerà a Roma

La telefonata tra i due leader è stata confermata da Palazzo Chigi, che ha specificato come nei prossimi giorni Zelensky volerà a Londra, Bruxelles e Roma nell'ambito dei suoi contatti sul processo di pace in Ucraina con i principali leader europei.

