Meloni scritta con minacce alla premier | la solidarietà della maggioranza
“ Solidarietà al Presidente Meloni per queste minacce firmate, come sempre, dall’ estremismo rosso: l’ennesima prova di un clima d’odio che qualcuno continua a tollerare. Non ci intimidiscono. Non ci hanno mai intimidito”. Lo scrive su Facebook il capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami, che posta la foto di una scritta con vernice rossa su un muro contro la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. La solidarietà della maggioranza.. @GiorgiaMeloni non sono le minacce di qualche estremista ad intimidirti.Ti sono vicino.Quello che preoccupa è il clima di violenza dell’estrema sinistra ispirato da cattivi maestri. 🔗 Leggi su Lapresse.it
