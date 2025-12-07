Melegnano è magia di luci La festa per l’accensione della Casa di Babbo Natale | Emozioni e condivisione
"Quali sono i veri colori del Natale? Che cosa dà valore a questa ricorrenza?". Vuole spingere anche a una riflessione la Casa di Babbo Natale, suggestivo allestimento luminoso realizzato dal suo storico ideatore, Massimiliano Goglio, nel giardino della villa di famiglia, in via dei Platani 31 a Melegnano. Quest’anno la magia delle feste si è accesa alle 17 di ieri, quando, davanti a un pubblico di grandi e piccini, un click ha reso visibile la corposa scenografia che da decenni, tra dicembre e gennaio, cattura lo sguardo dei passanti. E’ un tripudio di oltre 573mila luci quello che sostanzia i diversi elementi dell’ensemble natalizio, dalla slitta di Santa Claus, con le immancabili renne, fino agli elfi, le stelle, i pacchi dono e le palline decorative. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
