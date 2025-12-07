Melegnano è magia di luci La festa per l’accensione della Casa di Babbo Natale | Emozioni e condivisione

Ilgiorno.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Quali sono i veri colori del Natale? Che cosa dà valore a questa ricorrenza?". Vuole spingere anche a una riflessione la Casa di Babbo Natale, suggestivo allestimento luminoso realizzato dal suo storico ideatore, Massimiliano Goglio, nel giardino della villa di famiglia, in via dei Platani 31 a Melegnano. Quest’anno la magia delle feste si è accesa alle 17 di ieri, quando, davanti a un pubblico di grandi e piccini, un click ha reso visibile la corposa scenografia che da decenni, tra dicembre e gennaio, cattura lo sguardo dei passanti. E’ un tripudio di oltre 573mila luci quello che sostanzia i diversi elementi dell’ensemble natalizio, dalla slitta di Santa Claus, con le immancabili renne, fino agli elfi, le stelle, i pacchi dono e le palline decorative. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

melegnano 232 magia di luci la festa per l8217accensione della casa di babbo natale emozioni e condivisione

© Ilgiorno.it - Melegnano, è magia di luci. La festa per l’accensione della Casa di Babbo Natale: "Emozioni e condivisione"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

melegnano 232 magia luciMelegnano, &#232; magia di luci. La festa per l’accensione della Casa di Babbo Natale: "Emozioni e condivisione" - Vuole spingere anche a una riflessione la Casa di Babbo Natale, suggestivo allestimento luminoso realizzato dal suo stor ... Si legge su msn.com

melegnano 232 magia luciA Melegnano torna lo strepitoso spettacolo della casa di Babbo Natale VIDEO - Alle 17 in punto di sabato si sono accese le quasi 580mila luci della splendida dimora in zona Giardino. Si legge su ilcittadino.it

melegnano 232 magia luciMelegnano, inaugurata la Casa di Babbo Natale con oltre mezzo milione di luci - Il pittoresco ensemble luminoso, nel giardino della villa di Massimiliano Goglio, si può ammirare gratuitamente tutti i giorni dalle 17 alle 21. Come scrive msn.com

Feste da record a Melegnano: 426.476 luci per la "Casa di Babbo Natale" - Una tradizione nata per pura passione di Massimiliano Goglio, consulente informatico con il pallino delle nuove tecnologie, che nel lontano 1982 aveva deciso di addobbare il giardino di casa con ... Segnala quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Melegnano 232 Magia Luci