Melania Trump e il makeover da 40 milioni | un biopic per rifarsi invano l’immagine

Un biopic che sta facendo fibrillare i media americani. È uscita in questi giorni la notizia sul documentario dedicato a Melania Trump, prodotto da Amazon MGM Studios: intitolato semplicemente Melania, il film è atteso nelle sale americane il 30 gennaio 2026, per poi approdare su Prime Video. E già promette di offrire uno sguardo inedito sui 20 giorni che precedettero l’insediamento alla Casa Bianca di Donald Trump nel 2025. Un fermo immagino del film su Melania. Il film vuole mostrare il dietro le quinte della vita della First lady. L’attesa è notevole, non solo per il personaggio coinvolto, ma anche per il contesto politico e produttivo che accompagna l’uscita del film. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Melania Trump e il makeover da 40 milioni: un biopic per rifarsi (invano) l’immagine

