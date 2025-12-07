Meis apertura per l' Immacolata con la mostra temporanea ' Viaggio in Italia' | le info

Lunedì 8 il Meis sarà aperto straordinariamente dalle 10 alle 18. Oltre al percorso permanente ‘Ebrei, una storia italiana’ e la mostra multimediale ‘1938: l’umanità negata’, sarà possibile visitare la mostra temporanea ‘Viaggio in Italia. Alla scoperta del patrimonio culturale ebraico’.Iscriviti. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it