Meghan markle with love serie netflix debutto con 0 percento rotten tomatoes
l’accoglienza critica e il responso del pubblico sulla serie “With Love, Meghan”. Il debutto della nuova produzione di Meghan Markle ha suscitato un’attenzione mediatica rilevante, ma non nel modo sperato. La serie, intitolata “With Love, Meghan”, si presenta come un reality-show ambientato in California, dove l’ex attrice e ex membro della famiglia reale invita amici e celebrità, condividendo momenti di vita quotidiana tra cucina e giardinaggio. Le recensioni ufficiali e il giudizio del pubblico sono stati piuttosto negativi. il calo di valutazioni e le critiche principali. Al suo debutto, “With Love, Meghan” ha ricevuto un punteggio dello 0% su Rotten Tomatoes, basato su cinque giudizi di critici specializzati. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
