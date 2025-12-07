Meghan markle with love serie netflix debutto con 0 percento rotten tomatoes

Jumptheshark.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

l’accoglienza critica e il responso del pubblico sulla serieWith Love, Meghan”. Il debutto della nuova produzione di Meghan Markle ha suscitato un’attenzione mediatica rilevante, ma non nel modo sperato. La serie, intitolata “With Love, Meghan”, si presenta come un reality-show ambientato in California, dove l’ex attrice e ex membro della famiglia reale invita amici e celebrità, condividendo momenti di vita quotidiana tra cucina e giardinaggio. Le recensioni ufficiali e il giudizio del pubblico sono stati piuttosto negativi. il calo di valutazioni e le critiche principali. Al suo debutto, “With Love, Meghan” ha ricevuto un punteggio dello 0% su Rotten Tomatoes, basato su cinque giudizi di critici specializzati. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

meghan markle with love serie netflix debutto con 0 percento rotten tomatoes

© Jumptheshark.it - Meghan markle with love serie netflix debutto con 0 percento rotten tomatoes

Contenuti che potrebbero interessarti

Meghan Markle mostra rare foto della figlia Lilibet Diana: “Vai e prenditi il mondo, ragazza!”

Harry festeggia il compleanno con Meghan Markle ma ha fatto una promessa a Re Carlo

Meghan Markle e gli auguri al principe Harry con una foto di 10 anni fa

meghan markle with love“With love Meghan” torna per Natale su Netflix tra ricette e addobbi: anticipazioni e ospiti presenti nello speciale - La Duchessa Markle ha deciso di farci compagnia questo Natale con la serie Netflix “With Love Meghan”. Si legge su alfemminile.com

meghan markle with loveWith Love Meghan: festeggiamo il Natale su Netflix: la Duchessa Markle accende le feste tra addobbi e ricette del cuore - Dal 3 dicembre è disponibile alla visione With Love Meghan: festeggiamo il Natale, il titolo Netflix in cui la Duchessa ci riporta nella sua cucina di Montecito ... Scrive vogue.it

meghan markle with loveMeghan Markle’s American princess act clashes with royal family’s message of service: experts - 3, days before Kate Middleton's Christmas carol service at Westminster Abbey. Come scrive foxnews.com

Cerca Video su questo argomento: Meghan Markle With Love