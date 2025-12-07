Meghan Markle il papà malato vuole rivederla

Thomas Markle, pensionato 81enne, provato da un intervento complicato dopo che un coagulo di sangue ha bloccato la circolazione dell'arto, ha espresso il desiderio di rivedere la figlia. Ma i rapporti tra i due sono congelati dal 2018, quando lui rese pubblici i dettagli sulla relazione tra Meghan e Harry senza il loro consenso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Meghan Markle, il papà (malato) vuole rivederla

