Megabox tutto per la Coppa Italia Essence Hotels serve un altro balzo

Dopo la qualificazione agli ottavi di finale della Challenge Cup con la vittoria sull’Aek Atene, la Megabox ha un altro obiettivo: conquistare l’accesso alla griglia dei quarti di finale della Coppa Italia. Per farlo deve vincere oggi alle 17 davanti al suo pubblico contro la Honda Cuneo nell’ultima giornata del girone di andata. Le tigri sono al momento settime in classifica e ad un punto dal sesto posto di Busto Arsizio, ma alle proprie spalle, un punto sotto l’altra, inseguono Volley Bergamo, Bisonte Firenze, e la stessa Honda Cuneo. Quattro squadre in tre punti a giocarsi l’ingresso ai quarti di Coppa, che si disputeranno in gara secca sul campo della migliore classificata martedì 30 dicembre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Megabox, tutto per la Coppa Italia. Essence Hotels, serve un altro balzo

