mediobanca consob smentisce i pm

Dietro la scalata a Mediobanca «non sussiste il patto occulto» fra i soci Delfin e Caltagirone e «non sussiste il concerto» con i vertici del Monte dei Paschi. È quanto si legge in un documento della divisione vigilanza emittenti della Consob, datato 15 settembre, diffuso ieri dal Sole 24 Ore. Documento che è stato già inviato alla Procura di Milano come d'obbligo in relazione agli esiti dell'attività di vigilanza svolta. Può rappresentare la pietra tombale dell'inchiesta attualmente in corso? No. Ma di sicuro accresce la confusione sull'esistenza della pistola fumante in mano agli inquirenti. Intanto, resta cristallizzato che al 15 settembre per il Garante della Borsa il concerto non c'era. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

