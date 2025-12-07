Medici di famiglia sempre peggio | aumentano i posti scoperti diminuiscono i candidati

Vigevano (Pavia), 7 dicembre 2025 – Una carenza che si fa sempre più preoccupante. In tutta la provincia di Pavia restano scoperti 215 posti per medico di base, 87 nel solo territorio della Lomellina. E l’ultimo avviso straordinario, pubblicato lo scorso ottobre dalla Regione Lombardia, è andato sostanzialmente deserto: s oltanto 2 sono state le domande di inserimento presentate da medici che, tra l’altro, non hanno ancora terminato il loro percorso di formazione. I numeri sono decisamente preoccupanti, come il trend in costante peggioramento, e rendono sempre più precaria l’assistenza sanitaria sul territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Medici di famiglia, sempre peggio: aumentano i posti scoperti, diminuiscono i candidati

