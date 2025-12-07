Medei | Una partita a due facce Non deve succedere mai più
Soi forti, quelli post partita della Lube, che partono dal tuono di Medei, quel "non deve mai più succedere" riferito a un quarto set nel quale Civitanova non ha più lottato, non è riuscita a reagire. "Io credo che si possano fare due analisi – racconta il tecnico della Lube –, perché onestamente abbiamo visto due partite diverse: nei primi tre set credo che la squadra abbia mostrato cose positive. Siamo rimasto in campo proprio come avevo chiesto ai ragazzi, anche se c’è molto rammarico per il secondo parziale perché siamo stati poco lucidi, sprecando occasioni importanti per portarcelo a casa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
