Medagliere Europei nuoto vasca corta 2025 | l’Italia scappa via!

Oasport.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da martedì 2 a domenica 7 dicembre si svolgeranno a Lublino, in Polonia, gli Europei senior 2025 di nuoto in vasca corta: la rassegna nella piscina da 25 metri assegnerà ben 42 titoli continentali, equamente distribuiti tra uomini e donne, e l’Italia proverà ad essere grande protagonista. Nella storia della manifestazione l’Italia ha conquistato 264 medaglie (82 ori, 96 argenti, e 86 bronzi), mentre nella scorsa edizione di Otopeni 2023 aveva raccolto 7 ori, 12 argenti e 3 bronzi, chiudendo al secondo posto nel medagliere alle spalle della Gran Bretagna. Tra i principali azzurri da seguire ci saranno il campione del mondo nei 50 rana in vasca lunga, Simone Cerasuolo, l’argento nei 1500 stile libero dei Mondiali, Simona Quadarella, l’argento nei 100 rana iridati in lunga, Nicolò Martinenghi, e l’argento nei 100 dorso e bronzo nei 50 farfalla a Singapore, Thomas Ceccon. 🔗 Leggi su Oasport.it

medagliere europei nuoto vasca corta 2025 l8217italia scappa via

© Oasport.it - Medagliere Europei nuoto vasca corta 2025: l’Italia scappa via!

Approfondisci con queste news

Medagliere Europei ciclismo 2025: trionfa il Belgio, Italia davanti alla Slovenia di Pogacar

L’Italia può vincere il medagliere agli Europei di nuoto in vasca corta 2025? Su chi fare la corsa

Medagliere Europei nuoto vasca corta 2025: la classifica dei podi

medagliere europei nuoto vascaEuropei vasca corta: Curtis e Cerasuolo da oro, Martinenghi e Lazzari bronzo - Valanga di medaglie azzurre agli Europei di nuoto in vasca corta di Lublino, in Polonia. Si legge su msn.com

medagliere europei nuoto vascaNuoto, Alberto Razzetti manca il podio nei 200 farfalla agli Europei in vasca corta. Vince Noè Ponti - L'azzurro aveva grandi ambizioni nella finale degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta. Lo riporta oasport.it

medagliere europei nuoto vascaI 50 rana sono azzurri a Lublino! Cerasuolo d’oro e Martinenghi di bronzo negli Europei in vasca corta - Si credeva molto alla vigilia degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta a Lublino (Polonia) nelle possibilità degli azzurri nella ... Si legge su oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Medagliere Europei Nuoto Vasca