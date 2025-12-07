Medagliere Europei nuoto vasca corta 2025 | l’Italia balza al comando!

Oasport.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da martedì 2 a domenica 7 dicembre si svolgeranno a Lublino, in Polonia, gli Europei senior 2025 di nuoto in vasca corta: la rassegna nella piscina da 25 metri assegnerà ben 42 titoli continentali, equamente distribuiti tra uomini e donne, e l’Italia proverà ad essere grande protagonista. Nella storia della manifestazione l’Italia ha conquistato 264 medaglie (82 ori, 96 argenti, e 86 bronzi), mentre nella scorsa edizione di Otopeni 2023 aveva raccolto 7 ori, 12 argenti e 3 bronzi, chiudendo al secondo posto nel medagliere alle spalle della Gran Bretagna. Tra i principali azzurri da seguire ci saranno il campione del mondo nei 50 rana in vasca lunga, Simone Cerasuolo, l’argento nei 1500 stile libero dei Mondiali, Simona Quadarella, l’argento nei 100 rana iridati in lunga, Nicolò Martinenghi, e l’argento nei 100 dorso e bronzo nei 50 farfalla a Singapore, Thomas Ceccon. 🔗 Leggi su Oasport.it

medagliere europei nuoto vasca corta 2025 l8217italia balza al comando

© Oasport.it - Medagliere Europei nuoto vasca corta 2025: l’Italia balza al comando!

Argomenti simili trattati di recente

Medagliere Europei ciclismo 2025: trionfa il Belgio, Italia davanti alla Slovenia di Pogacar

L’Italia può vincere il medagliere agli Europei di nuoto in vasca corta 2025? Su chi fare la corsa

Medagliere Europei nuoto vasca corta 2025: la classifica dei podi

medagliere europei nuoto vascaMedagliere Europei nuoto vasca corta 2025: Paesi Bassi in testa, Italia seconda - Da martedì 2 a domenica 7 dicembre si svolgeranno a Lublino, in Polonia, gli Europei senior 2025 di nuoto in vasca corta: la rassegna nella piscina da 25 ... Scrive oasport.it

medagliere europei nuoto vascaEuropei nuoto, altre due medaglie con Razzetti e Sara Curtis - La striscia di medaglie continua per l’Italia del nuoto agli Europei in vasca corta a Lublino, in Polonia. ilmessaggero.it scrive

medagliere europei nuoto vascaEuropei nuoto vasca corta: Razzetti argento nei 200 misti, Curtis bronzo nei 100 sl - Leggi su Sky Sport l'articolo Europei nuoto vasca corta: Razzetti argento nei 200 misti, Curtis bronzo nei 100 sl ... Riporta sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Medagliere Europei Nuoto Vasca