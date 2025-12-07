Me contro Te il fatturato e gli investimenti | così la coppia partita da Palermo ha costruito un impero milionario

Sono nati sul web e sono presto diventati un fenomeno virale tra grandi e piccini. I Me contro Te, il duo comico formato dai palermitani Luigi Calagna e Sofia Scalia, hanno creato un impero milionario grazie ai loro video ironici indirizzati ai bambini dai 5 ai 10 anni. Le visualizzazioni si sono. 🔗 Leggi su Palermotoday.it