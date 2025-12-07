McTominay vuole interrompere un digiuno con il suo Napoli | a cosa deve stare attenta la Juventus al Maradona C’è un dato da non sottovalutare!

McTominay pronto ad interrompere un digiuno in Napoli Juve: a cosa deve stare attenta la squadra di Spalletti al Maradona. Il dato in evidenza. La notte del “Diego Armando Maradona” si avvicina e il Napoli chiama a raccolta i suoi leader. Questa sera (ore 20:45), contro la Juventus dell’ex Luciano Spalletti, Antonio Conte dovrà fare i conti con un’emergenza di formazione senza precedenti, specialmente a centrocampo. Con Lobotka, Gilmour, De Bruyne e Anguissa fuori dai giochi, il peso della mediana ricadrà quasi interamente sulle spalle larghe di Scott McTominay. Ma il centrocampista scozzese, arrivato per essere l’arma in più in zona gol, sta vivendo un momento di appannamento realizzativo che preoccupa i tifosi azzurri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

