McTominay contro Thuram | ecco la sfida per il Re del centrocampo

Napoli-Juve sarà anche il duello tra lo scozzese e il centrocampista bianconero. Il match del Maradona tra il Napoli di Conte e la Juventus di . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - McTominay contro Thuram: ecco la sfida per il Re del centrocampo

Scopri altri approfondimenti

DAZN - Turci: "McTominay meglio di Thuram, preferisco Neres a Conceicao, la mia Top11 di Napoli-Juventus" ift.tt/0bWiE2o Vai su X

Marcus Thuram da pochi centimetri mette in porta il corner di Dimarco e fa 2-0. - facebook.com Vai su Facebook

Napoli-Juventus, McTominay e Thuram si prendono il centrocampo - Ma il talento di questo Napoli- Secondo ilnapolionline.com

DAZN - Turci: "McTominay meglio di Thuram, preferisco Neres a Conceicao, la mia Top11 di Napoli-Juventus" - Juventus, stilando la top11 combinata tra le due squadre, al podcast "Tutti in The Box": "Milinkovic- Lo riporta napolimagazine.com

Napoli-Juventus, le probabili formazioni: Elmas accanto a McTominay, David è confermato - 45, arbitra La Penna, diretta tv su DAZN): Come arriva il. Si legge su tuttomercatoweb.com

Chivu annuncia il portiere. Le condizioni di Thuram e McTominay: le top news delle 22 - Samuele Mulattieri in estate ha deciso di lasciare il Sassuolo e passare al Deportivo La Coruna, squadra che milita attualmente nella Serie B spagnola, suscitando molta curiosità. Come scrive tuttomercatoweb.com

Napoli, super gol di McTominay con la Scozia: che segnale al fantacalcio! - Gol straordinario di McTominay con la sua Scozia: messaggio ai fantallenatori e al Napoli! Come scrive fantamaster.it

Come stanno McTominay e Hojlund: la situazione Napoli per la sfida Champions - Dopo la battuta d’arresto in Serie A contro il Torino, il Napoli ha ripreso gli allenamenti a Castel Volturno con lo sguardo già rivolto alla Champions League. Da tuttosport.com