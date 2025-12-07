McTominay | Abbiamo cambiato così tanto ora in campo abbiamo tutti un’ottima intesa

Scott McTominay è intervenuto ai microfoni di Dazn e ha parlato della gara tra Napoli e Juventus, che scenderanno in campo al Maradona tra meno di un’ora. Di seguito quanto integralmente dichiarato. McTominay: «Ho buona intesa con tutti i miei compagni». «Elmas? Io e tutti i miei compagni abbiamo una buona intesa, abbiamo infortuni, abbiamo cambiato sempre molto e dobbiamo fare rotazioni ma è normale, ci conosciamo tutti molto bene e lavoreremo di squadra per arrivare a un rendimento massimo. Effetto Maradona? Per noi è un onore e un privilegio giocare in un posto come questo, ovviamente esiste un effetto Maradona. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - McTominay: «Abbiamo cambiato così tanto, ora in campo abbiamo tutti un’ottima intesa»

