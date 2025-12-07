Maxi incidente sulla via Emilia a Forlì | 5 feriti illesi due bambini Strada chiusa per un’ora e mezza
Forlì, 7 dicembre 2025 – Cinque feriti per un incidente lungo la via Emilia alle ore 15: è stato necessario portarli in ospedale a Cesena, uno in elisoccorso, gli altri su quattro ambulanze. Una Discovery Land Rover ha perso il controllo finendo contro una Kia. A bordo, rispettivamente cinque e due persone: sette i coinvolti. Sul Land Rover, davanti, c’erano due nonni. Dietro, due bambini nei seggiolini e il loro padre. Sulla Kia, una coppia. I bambini fortunatamente sono illesi. Ma anche loro sono stati caricati con gli altri familiari rimasti feriti, anche per precauzione. Ha avuto la peggio una donna di 69 anni, passeggera di fianco al guidatore: è stato necessario estrarla dall’abitacolo con l’aiuto dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
