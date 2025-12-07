Maxi incendio ad Aprilia fabbrica dolciaria distrutta dalle fiamme
Un maxi incendio in una industria dolciaria ha tenuto impegnati i vigili del fuoco per oltre 24 ore ad Aprilia. Il rogo si è sviluppato nel pomeriggio di venerdì 5 dicembre e ha visto un massiccio intervento di uomini e mezzi del 115 con la collaborazione anche dei volontari della protezione. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Scopri altri approfondimenti
#Aprilia, #incendio nell'industria dolciaria di #ViaDelCommercio: capannone dichiarato inagibile, #indagini in corso. Terminate oggi pomeriggio le operazioni di messa in sicurezza. Link nei commenti, con le altre immagini dell'intervento. - facebook.com Vai su Facebook
Incendio in una fabbrica dolciaria ad Aprilia: capannone distrutto e struttura dichiarata inagibile - Vigili del Fuoco al lavoro per oltre 24 ore: crolli interni, materiali in fiamme e indagini in corso sulle cause ... Segnala latinaoggi.eu
Dopo il maxi incendio in provincia di Roma scoppia l'allarme. L'appello: "Chiudete le finestre" - Un vasto incendio è scoppiato nel pomeriggio di domenica nella zona di Campoleone, nei pressi della via omonima, a ridosso del comune di Aprilia. Lo riporta romatoday.it