Maxi incendio ad Aprilia fabbrica dolciaria distrutta dalle fiamme

Un maxi incendio in una industria dolciaria ha tenuto impegnati i vigili del fuoco per oltre 24 ore ad Aprilia. Il rogo si è sviluppato nel pomeriggio di venerdì 5 dicembre e ha visto un massiccio intervento di uomini e mezzi del 115 con la collaborazione anche dei volontari della protezione. 🔗 Leggi su Latinatoday.it