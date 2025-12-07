Max Verstappen può davvero vincere il Mondiale F1 su Norris se riuscirà a non andare troppo veloce

Fanpage.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C'è un precedente del 2016 che potrebbe guidare la strategia di Verstappen nell'ultima gara della stagione di F1: per superare Norris e Piastri non dovrà per forza essere il più veloce. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Max Verstappen Pu242 Davvero