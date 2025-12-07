Matthews | Ho rischiato di morire ma ora sogno la Milano-Sanremo 2026

Roma, 7 dicembre 2025 - Dal podio sfiorato alla Milano-Sanremo 2025 a un'estate da incubo e di terrore a causa di una grave embolia polmonare: Michael Matthews a giugno stava preparando il Tour de France 2025, quando un serio problema di salute ha stravolto la seconda metà della sua stagione, con il rischio di diventare un bivio per tutta la propria vita. Le dichiarazioni di Matthews. Fresco di rinnovo biennale con il Team Jayco AlUla, che proprio ieri ha annunciato Alessandro De Marchi come nuovo direttore sportivo, l'australiano ha confessato ai microfoni di CyclingNews le emozioni provate oggi dopo quel clamoroso scampato pericolo.

