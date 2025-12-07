La star di Scream, durante una convention che si è svolta in Ohio, ha condiviso la sua reazione alle recenti parole del regista. Matthew Lillard, mentre era ospite dell'evento GalaxyCon a Columbus, Ohio, ha risposto ai commenti di Quentin Tarantino che negli ultimi giorni hanno fatto discutere i fan e il mondo di Hollywood. Il regista, infatti, non ha esitato nel criticare duramente alcuni attori, tra cui la star di Scream, Paul Dano e Owen Wilson. La reazione alle critiche di Tarantino Rispondendo a una domanda dei fan, Matthew Lillard ha dichiarato: "Quentin Tarantino ha detto questa settimana che non gli piaccio come attore. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Matthew Lillard risponde alle critiche di Quentin Tarantino: "Avvilente, ti ferisce"