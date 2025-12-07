Matthew Lillard e la stoccata di Quentin Tarantino | Fa male però anche stic-
Da poco nei due Five Nights at Freddy's, Matthew Lillard non ha mai smesso di lavorare, pur non essendo una grande star: ne è consapevole, ma non per questo ha gradito di essere liquidato con acida ironia da Quentin Tarantino. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
