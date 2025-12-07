Mattarella Il volontariato è una leva possente per dare vicinanza
L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
News recenti che potrebbero piacerti
#Modena Capitale del #Volontariato 2026: il presidente della Repubblica #SergioMattarella consegna il testimone al sindaco #MassimoMezzetti Vai su X
REI TV. . A Palermo, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha preso parte alla cerimonia di chiusura di ‘Palermo Capitale italiana del Volontariato 2025’. "I volontari sono veri patrioti, accrescono il valore morale della Nazione” ha detto il Capo dello - facebook.com Vai su Facebook
Palermo Capitale italiana del volontariato Mattarella: “Una leva di fraternità e democrazia” - La Capitale italiana del volontariato è un progetto promosso da CsvNet, in collaborazione con il Forum nazionale del Terzo settore, la Caritas e l’Anci. Come scrive sicilianews24.it
Mattarella “Il volontariato è una leva possente per dare vicinanza” - Qualche scettico si chiede a cosa serve il volontariato, ma l’Istat ... Riporta italpress.com
Mattarella "Volontariato palestra di democrazia concreta" - Qualche scettico si chiede a cosa serve il volontariato, ma l'Istat ci dice che quasi 5 milioni di persone dedicano o ... Riporta msn.com
Mattarella: IA leva strategica, serve governance globale. A rischio la democrazia - Davanti all’aumento di rischi cyber e diffusione di fake news, l’appello, serve una governance globale condivisa, per proteggere ... Lo riporta primaonline.it