Mattarella | i volontari patrioti e il volontariato palestra di democrazia

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha scelto Palermo e il Teatro Massimo per rilanciare il valore civile del volontariato: ieri ha partecipato al passaggio di testimone della Capitale del Volontariato 2025 verso Modena 2026. Ha definito i volontari “patrioti” e il volontariato “palestra di democrazia”, richiamando i principi della Costituzione e l’urgenza di contrastare indifferenza e paure che minacciano la convivenza. Parole rivolte ai cittadini, alle associazioni e agli scettici: la gratuità è motore del bene comune. Nella sala gremita, Mattarella ha sottolineato che il volontariato non è solo pronto soccorso nelle emergenze, ma presenza quotidiana che dà senso alla vita sociale. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Mattarella: i volontari “patrioti” e il volontariato “palestra di democrazia”

Argomenti simili trattati di recente

Mattarella: I volontari sono veri e propri patrioti. Garantiscono il bene comune Vai su X

REI TV. . A Palermo, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha preso parte alla cerimonia di chiusura di ‘Palermo Capitale italiana del Volontariato 2025’. "I volontari sono veri patrioti, accrescono il valore morale della Nazione” ha detto il Capo dello - facebook.com Vai su Facebook

Mattarella e i volontari: «Sono veri patrioti». Il risparmio per lo Stato - Con un aggettivo che pesa, e che chi come il capo dello Stato è abituato a dosare con attenzione le ... Riporta ilmessaggero.it

Mattarella: i volontari sono veri e propri patrioti - I volontari sono «veri e propri patrioti, che sanno come la solidarietà sviluppa la dimensione dell’impegno. Da msn.com

Mattarella: volontari veri patrioti, è palestra democrazia - (askanews) – Nella sua Palermo, in un Teatro Massimo che l’accoglie con un applauso familiare, Sergio Mattarella non solo parla del valore del volontariato, “patrimonio impressionante” e ... Da msn.com

Mattarella: “Volontari patrioti, patrimonio morale del Paese” - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, alla cerimonia conclusiva di Palermo Capitale italiana ... Riporta stream24.ilsole24ore.com

Mattarella: I volontari sono veri e propri patrioti. Garantiscono il bene comune - “I volontari sono veri e propri patrioti, che sanno come solidarietà e fraternità giovino anche a chi sviluppa questa dimensione di impegno. Segnala ilgiornale.it

Palermo Capitale italiana del Volontariato, Mattarella: “I volontari sono veri e propri patrioti” - I volontari sono “veri e propri patrioti, che sanno come la solidarietà sviluppa la dimensione dell’impegno. mondopalermo.it scrive