Mattarella | i volontari patrioti e il volontariato palestra di democrazia

Ilfogliettone.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha scelto Palermo e il Teatro Massimo per rilanciare il valore civile del volontariato: ieri ha partecipato al passaggio di testimone della Capitale del Volontariato 2025 verso Modena 2026. Ha definito i volontaripatrioti” e il volontariato “palestra di democrazia”, richiamando i principi della Costituzione e l’urgenza di contrastare indifferenza e paure che minacciano la convivenza. Parole rivolte ai cittadini, alle associazioni e agli scettici: la gratuità è motore del bene comune. Nella sala gremita, Mattarella ha sottolineato che il volontariato non è solo pronto soccorso nelle emergenze, ma presenza quotidiana che dà senso alla vita sociale. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

Argomenti simili trattati di recente

